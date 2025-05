"Mammīt, man gribas kaut ko garšīgu" - kā bērnus ieradināt našķēties veselīgi

Vecāku loma ir ļoti svarīga – tas, kā runājam par ēdienu, ietekmē bērna attieksmi pret to. Ja mēs sakām: "Izēd tukšu šķīvi – dabūsi konfekti," bērns iemācās, ka konfekte ir kaut kas īpašs, labāks par pašu maltīti. Savukārt, ja saldumi tiek nosodīti ar frāzēm kā "Tās konfektes ir tik sliktas", bērns var uztvert to personīgi: "Ja es to ļoti gribu, vai tad es pats esmu slikts?" Tāpēc būtiski ir veidot nevis bailes vai vainas sajūtu saistībā ar ēdienu, bet gan sapratni un veselīgu attieksmi.