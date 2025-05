Latvija viena no līderēm C hepatīta izplatībā Eiropā – ārsti aicina pārbaudīties

Zeltiņa skaidro, ka sastopami vairāki vīrushepatītu veidi. Ar A un E hepatītu parasti inficējas no cilvēka uz cilvēku tieša kontakta ceļā un ar sadzīves priekšmetiem, dzerot ar vīrusu piesārņotu ūdeni vai lietojot uzturā produktus, kas piesārņoti ar hepatīta vīrusu pagatavošanas, uzglabāšanas vai pasniegšanas laikā. Savukārt vīrushepatīts B un C ir transmisīvie hepatīti. Saslimt iespējams, kontaktējoties ar inficēta cilvēka ķermeņa šķidrumiem. Biežāk tas notiek kontaktējoties ar asinīm, taču arī sperma, siekalas, vaginālais sekrēts un citi cilvēka bioloģiskie šķidrumi var saturēt B vai C hepatīta vīrusu.