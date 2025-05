Zāļu cenas Eiropā aug, taču joprojām ir ievērojami zemākas nekā ASV

Eiropas valstis atšķirībā no ASV aktīvi vienojas par zemākām cenām ar farmācijas kompānijām, un bieži cenas tiek noteiktas, ņemot vērā to, cik konkrētā zāle maksā citviet. Taču arī Eiropā cenas pieaug – piemēram, Vācijā no 2012. līdz 2022. gadam slimnīcās tās pieauga par 11,5%, bet aptiekās – par 2,6%.