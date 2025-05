Auksts ūdens dziedē un palīdz pārvarēt emocionālas traumas

Hidroterapija, kad ārstēšanā izmanto ūdeni, iespējams, ir vienkāršākā terapijas metode. Bet tā ir ļoti iedarbīga garīgās veselības atjaunošanā, īpaši, ja ir runa par pēctraumas stresu, negatīvu bērnības pieredzi un ar to saistītām problēmām. Lai gan pelde karstos minerālūdens avotos var likt justies ļoti labi, tieši auksts ūdens nodrošina pozitīvu efektu. Auksts ūdens, kad tajā iegremdējas vai to izmanto aplikācijām, iedarbojas nomierinoši. Tas it kā apdzēš karstumu un samazina iekaisumu, ko organismā radījusi trauksme un garīgās ciešanas. Pat ja jūs vienkārši uzliekat uz sejas aukstā ūdenī samērcētu audumu vai nopeldaties baseinā ar aukstu ūdeni, jūs varat gūt labumu no fizioloģiskiem procesiem, kas šajā mirklī notiek.