Liels lūgums palīdzēt mazajam basketbolistam Rūdolfam, kuru ģimenes acu priekšā notrieca auto

Traģēdija notika pirms vairāk nekā pusotra gada, 15. oktobrī, Rīgas-Ventspils šosejas malā. Ģimene brauca mājās no Talsiem, kur viesojās pie vecmāmiņas un apmeklēja sporta sacensības. Pa ceļam ģimene nolēma apstāties ceļmalā, lai visi kopā salasītu kļavu lapas, ko Rūdolfam vajadzēja vizuālās mākslas stundai. Rūdis no auto steigšus izkāpa pirmais un, nesagaidot pārējos, izlēma pārskriet pāri šosejai. Tikmēr trīsgadīgais brālītis Miķelis, sešgadīgā māsiņa Anna un Rūdolfa vecāki vēl pat nebija paspējuši īsti izkāpt no auto. Vecāki nepaguva ne attapties, kad Rūdolfs pēkšņi izskrēja uz šosejas, nepamanot aizmugurē traucošos automašīnu, kā rezultātā zēns saņēma smagu triecienu pa galvu ar automašīnas sānu spoguli. Rūdolfam mugurā bija sarkans džemperis, taču šoferis 140 cm garo zēnu uz tukšās un sausās Ventspils šosejas gaišā dienas laikā nemanīja.