Latvijā – valsts apmaksāta vakcīna pret vīrusu, kas izraisa vēzi

Jaunākie pētījumi liecina, ka sievietēm visbiežāk inficēšanās notiek, sākot no pusaudža vecuma līdz aptuveni 40 gadu vecumam – kad cilvēks savā dzīvē ir visaktīvākais. Taču vīriešiem vienlīdz liels inficēšanās risks ir kā 16, tā 60 gadu vecumā; no šī izriet, ka vīriešiem vakcinācija ieteicama visas dzīves garumā. Daudzviet pasaulē valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV tiek nodrošināta līdz pat 45 gadu vecumam, jo izvērtēts – ieguvumi no ieguldītajiem līdzekļiem vakcinācijā ir daudz augstāki nekā no cilvēka zaudēšanas vai ārstēšanas no onkoloģiskām saslimšanām. Tās grupas, kas nav iekļautas valsts apmaksāto vakcīnu saņēmēju lokā, var vakcinēties par saviem līdzekļiem.