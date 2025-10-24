VID atradis jaunu veidu, kā ielūkoties mūsu maciņos
No 1. novembra Latvijā stājas spēkā jauni būvnormatīvi: tagad, iesniedzot projektu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), būs obligāti jānorāda finansējuma avots. Šis noteikums attieksies uz visiem, kas plāno būvniecību vai kapitālo pārbūvi.
Tiek prognozēts, ka šī prasība radīs problēmas tiem, kuri nevarēs apliecināt savu līdzekļu legālu izcelsmi, un ka skaidras naudas darījumi nonāks riska zonā, vēsta "Latvijas Avīze".
Jauno normu autori cer papildu iegūt 2 miljonus eiro budžetā, pateicoties būvniecības finansējuma deklarēšanai.
Praksē tas nozīmē, ka no četriem sistēmā piedāvātajiem ienākumu avotiem - "ienākumi no algota darba", "ienākumi no saimnieciskās darbības", "aizdevumi" un "citi ienākumu avoti" - būs jāizvēlas viens vai vairāki atbilstoši situācijai.
Izvēloties "citu ienākumu avotu", būs jānorāda konkrētāka informācija, piemēram, "dāvinājums", "mantojums" u.c. Visa sniegtā informācija nonāks Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kas salīdzinās norādīto finansējuma avotu ar savā rīcībā esošo informāciju par personas ienākumiem.
Atklājot neatbilstības vai radušās aizdomas par līdzekļu izcelsmi, nodokļu iestāde var sākt padziļinātu pārbaudi. "Ja vairākus gadus esat dzīvojis tikai no minimālās algas, protams, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) var rasties jautājumi par to, kā esat ieguvis līdzekļus mājas būvniecībai," komentē jaunos noteikumus zvērināts advokāts Lauris Klagišs.
VID skaidro, ka BIS pieejamā informācija par finansējuma avotu tiks analizēta, izmantojot datorizētu riska analīzes sistēmu. Piemēram, ja persona norādījusi uzkrājumus kā finansējuma avotu, tiks izvērtēts, vai viņam iepriekšējā periodā ir bijuši tādi līdzekļi, ņemot vērā ienākumus no algota darba, reģistrētas saimnieciskās darbības, dividendes, īpašuma pārdošanu, mantojumu, dāvanas u.c.