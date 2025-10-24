CSDD atgādina par prasībām automašīnām Latvijā ziemas periodā
Kaut arī ziemas riepas Latvijā ir obligātas no 1. decembra līdz 1. martam, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) autovadītājus aicina negaidīt 1. decembri un jau tagad parūpēties par vasaras riepu nomaiņu pret ziemas riepām, lai braukšana būtu pēc iespējas drošāka.
CSDD atgādina, ka riepas ar radzēm atļautas jau no 1.oktobra līdz 1.maijam, taču jāņem vērā, ja auto ir plānots aprīkot ar radžotām riepām, tad tām ir jābūt uz visiem riteņiem.
Vienlaikus CSDD vērš uzmanību, ka ziemas periodā ceļu satiksmē atļauts piedalīties vieglajiem transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5t, kas aprīkoti ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega un ledus apstākļos un, kas marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”.
Starptautiskais apzīmējums "kalns un sniegpārsliņa" liecina, ka riepa ir izgājusi noteiktus testus un ir atzīta par piemērotu braukšanai sniega, ledus un apledojuma apstākļos.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka ziemas periodā, ja transportlīdzeklis būs aprīkots ar riepām, kurām ir tikai M+S apzīmējums, bez jaunā marķējuma "kalns un sniegpārsliņa", tad tās netiks uzskatītas kā ziemas periodam atbilstošas riepas. Šādu riepu lietošana ziemas periodā nav atļauta.
Izmantojot lietotas ziemas riepas, kuras ir jau kalpojušas pāris iepriekšējās ziemas, ir būtiski pārliecināties par to tehnisko stāvokli. Ziemas riepām vieglajiem transportlīdzekļiem minimālais protektora dziļums ir 4 mm, tomēr, tuvojoties šai robežai, riepas drīzumā būs jāmaina, jo aptuveni mēneša laikā tās vairs neatbildīs ceļu satiksmes noteikumiem un var radīt drošības riskus uz ceļiem.
Riepas ir jāizvērtē arī vizuāli, lai pārliecinātos, ka tām nav bojājumu vai plaisu, kas varētu rasties nepareizas uzglabāšanas dēļ. Tāpat ieteicams neizmantot ziemas riepas, kas vecākas par pieciem, sešiem gadiem, jo laika gaitā riepu gumija zaudē savas īpašības.
Par riepu protektoru dziļumu no 1.decembra līdz 1.martam:
- Minimālais dziļums 4 mm – transportlīdzekļi ar pilnu masu līdz 3,5t (piemēram, vieglie automobiļi);
- Minimālais dziļums 3 mm – autobusi;
- Minimālais dziļums 2 mm – citi transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 3,5t;
- Minimālais dziļums 1,6 mm – piekabes.
Drošas braukšanas pamati
Laika un ceļa apstākļiem atbilstošs ātrums – ziemā būtiski pagarinās bremzēšanas ceļa garums. Piemēram, braucot ar ātrumu 50 km/h, uz sausa seguma un uz slidena ceļa tas atšķiras pat trīs reizes!
- Riepas – ziemas riepas nodrošina labāku saķeri ar ceļu un samazina slīdēšanu. Regulāri jāpārliecinās, ka gaisa spiediens riepās atbilst ražotāja norādītajām prasībām.
- Gaismas – pārliecinies, ka auto lukturi ir noregulēti un tie neapžilbina pretimbraucējus. Rūpējies, lai automašīnas lukturi ir notīrīti un darbotos, savukārt miglas lukturus lieto tikai nepietiekamas redzamības gadījumos.
- Droša distance un manevru veikšana – kad uz ceļiem veidojas apledojums, svarīgi ievērot laikapstākļiem atbilstošu drošu distanci. Vadītajiem jāaizvairās no straujas manevru veikšanas un jābūt vērīgiem.
CSDD aicina autovadītājus būt atbildīgiem gan pret sevi, gan citiem satiksmes dalībniekiem un, lai visiem droša braukšana ziemas sezonā.