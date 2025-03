Nepasargā pat prezervatīvs - nosaukti faktori, kas palielina dzemdes kakla vēža risku

Ir sastopami vairāk nekā 200 CPV tipi. Vairums no tiem ir tā saucamie zema riska vīrusa tipi, kas rada labdabīgus ādas un gļotādu veidojumus, piemēram, kārpas. 99,7% gadījumu, dzemdes kakla vēža audos atrod augsta riska CPV tipus. Visbiežāk, tas ir 16, 18, 45, 31 tips. Tā kā tie ir vairāki, diemžēl nevaram paredzēt, ar kuru no vīrusa tipiem inficēsimies fiziska kontakta laikā. Tādēļ viens no aspektiem, kas palielina inficēšanos ar CPV, ir seksuālo partneru skaits. Jo vairāk seksuālo partneru sievietei ir bijis dzīves laikā, jo lielāka iespēja, ka vismaz viens no viņiem ir bijis CPV nēsātājs un vīruss var tikt nodots tālāk. Turklāt seksuālie kontakti ar vairākiem partneriem palielina iespēju sastapties tieši ar agresīvajiem vīrusa paveidiem. Tāpat vairāki partneri un neaizsargāts dzimumakts palielina iespēju inficēties arī ar seksuāli transmisīvām slimībām, piemēram, hlamīdijām, herpes vīrusu vai HIV. Šīs slimības var izraisīt hronisku iekaisumu un mainīt imūnreakciju, kas var veicināt augsta riska CPV tipu noturību un sekmēt dzemdes kakla vēža attīstību.