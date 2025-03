Vecāku čatos izplatās informācija, ka E.coli, kuras dēļ bērni ir slimnīcā, saistīta ar zemenēm: skaidro Bērnu slimnīca

Ziņā norādīts, ka par saistību ar zemēnēm esot ziņojusi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) viena no mediķēm. "Mīļie vecāki! Tagad Latviju pāršalc informācija par E.coli ( caureja ar asinīm). Ir saņemta ziņa no mediķa, kura strādā BKUS, ka esot cieša sasaiste ar ievestām zemenēm. Lūgums nelietot uzturā ievestās zemenes, kā arī atturēties no augļiem. Ģimenēm īpaši ar maziem bērniņiem.Tas ir diezgan nopietni! Vairāki bērniņi ir reanimācijas nodaļā. Ja parādās asiņaina caureja, tad nekavējoties vest uz BKUS slimnīcu."