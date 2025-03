Valsts asinsdonoru centra vadītāja: asins ziedošana jauniešiem šķiet biedējoša

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ jaunieši neziedo asinis, ir zināšanu trūkums – gan par pašu ziedošanas procesu, gan tā nozīmi dzīvību glābšanā. Tāpat daudziem jauniešiem pirmo reizi ziedot asinis traucē bailes no procesa, adatām vai bažas par to, ka viņu asinis varētu nebūt derīgas.