Savaldi hormonu vētras ar D hormonu

“Tā jau es domāju – jums ir ļoti zems D vitamīna līmenis. Ideāls rādījums būtu 40–55 ng/ml, bet jums ir kritiski zems, mazāk par 10… Tas arī izskaidro jūsu “hormonu vētras”. Tagad zinātnieki un ārsti visā pasaulē aizvien vairāk uzsver D vitamīna lielo lomu cilvēka organisma funkcionēšanā: virkne pētījumu liecina, ka D vitamīns ir iesaistīts visos organisma darbības posmos, tajā skaitā novecošanā. Ar šo vitamīnu ir interesanti: daļa zinātnieku un veselības praktiķu to skata ne tikai kā vitamīnu, kas nepieciešams kaulu un zobu veselībai, bet arī kā steroīdu hormonu. Tas ietekmē imūnsistēmas darbību, autoimūno slimību kontroli, onkoloģiju, mentālo veselību un vispārējo labsajūtu. Un pat zinātniskajā literatūrā tiek lietots tā jaunais nosaukums – D hormons. [1] Citi apgalvo, ka D vitamīnu droši var saukt par hormonam līdzīgu peptīdu, jo tas regulē un ietekmē organisma darbību šūnu līmenī, kas ir hormona funkcija. Taču saukt to tikai par hormonu esot pārspīlēti, jo pēc formas un veida, kā to uzņem organisms, tas tomēr ir vitamīns.”