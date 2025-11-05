Kā rīkoties, ja bērnam ir dzelzs deficīts?
Manam mazajam pirmklasnieciņam sācies otrais mācību gada semestris, pirmais viņa dzīvē. Šajā aukstajā laikā mazais šķiet pavisam pārvērties, no vaigiem pazudis veselīgais sārtums, bērnam ir grūti koncentrēties, ir pasliktinājusies ēstgriba, un – kas mani uztrauc visvairāk – Jēkabs bieži slimo un ir apātisks.
Kad gada sākumā mazajam pieķērās pagalam nepatīkams vīruss, devāmies pie ģimenes ārstes, lai skaidrotu, ko nozīmē visi šie simptomi un biežā slimošana. Daktere ieteica vispirms nodot asinsanalīzes, lai izvērtētu Jēkaba veselības stāvokli. Rezultāti nebija iepriecinoši – izrādījās, ka puikam ir ļoti zems feritīna un hemoglobīna līmenis.
Bālums, ēstgribas trūkums, nogurums, sausa āda, bieža slimošana – ģimenes ārste uzskaitīja pazīmes, kas liecina par dzelzs deficīta anēmiju. Viņa paskaidroja: ja organismā trūkst dzelzs, tas nevar sintezēt nepieciešamajā daudzumā hemoglobīnu – vielu, kas pārnes skābekli uz visām organisma šūnām. Rezultātā bērnam novājinās imunitāte un pieaug infekciju risks. Viņa uzsvēra: dzelzs ir svarīga imūnajai un nervu sistēmai, tā ir nepieciešama normālai bērna augšanai, psihomotorajai un kognitīvajai attīstībai.
Loģiski, mans jautājums bija satraukuma pilns: dakterīt, ko darīt?
Pirmkārt, vajadzētu mainīt un pilnveidot ikdienas uzturu. Ārste skaidroja, ka līdz ar mācību sākšanos (atsākšanos) bērnu fiziskā un emocionālā slodze pieaug, tāpēc jo īpaši svarīgs ir sabalansēts, ar vitamīniem un dzelzi bagāts ēdiens (sarkanā gaļa un subprodukti, mājputnu gaļa, olas un treknās zivis, tumšie lapu dārzeņi, pākšaugi, bietes, pilngraudu maize, pārslas un auzas, rieksti un žāvēti augļi), taču tos nav ieteicams ēst kopā ar piena produktiem, jo tie samazina dzelzs absorbciju jeb uzsūkšanos. Piemēram, glāze piena samazina dzelzs uzsūkšanos par aptuveni 50%. Speciāliste atgādināja, ka vislabāk dzelzs uzsūcas kopā ar C vitamīnu, tāpēc produktus ar augstu dzelzs koncentrāciju vēlams uzņemt kopā ar dārzeņiem, kas satur daudz C vitamīna, piemēram, sarkano papriku, kāpostiem, spinātiem, brokoļiem vai apelsīnu sulu.
Otrkārt, lai paceltu dzelzs līmeni, būtu ieteicams palietot dzelzs uztura bagātinātāju un tad turpināt veselīgu “dzelzs diētu”. To dzirdot, atcerējos grūtniecības laiku, kad manas dzelzs rezerves bija pavisam izsīkušas un nācās lietot dzelzs uztura bagātinātājus.
Teicu ārstei, ka tie taču garšo drausmīgi, izraisa sliktu dūšu un pat caureju... Kā Jēkabam tos iedot? Ieminējos arī par savas bērnības našķi “Hematogen”, kas satur dzelzi, – varbūt labāk tādu? Uz ko ģimenes ārste atteica, ka tā sastāvā ir arī ļoti daudz cukura – aptuveni 25–30 grami, kas ir dienas norma mazam bērnam.
Speciāliste ieteica pamēģināt pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® jaunāko produktu, dzelzs avotu, kam nav pievienots cukurs, – F26 SPRAY® iron boost spreja formā. Viņa pastāstīja, ka tas ir augsti biopieejamas dzelzs avots efektīvai dzelzs deficīta mazināšanai un normāla dzelzs līmeņa uzturēšanai, kas nodrošina maksimālu uzsūkšanos. Tas nekairina gremošanas traktu, saudzīgi iedarbojas uz vēderu, nerada aizcietējumus, caureju u. c.
Ārste īpaši uzsvēra, ka arī klīniskajā pētījumā ir pierādīts, ka 55% bērnu, kuri lietoja F26 SRAY® iron boost, pēc 12 nedēļām dzelzs līmenis paaugstinājās virs 20 µg/l, savukārt 57% bērnu, kuri saņēma placebo, saglabājās nepietiekams dzelzs līmenis asinīs. Arī hemoglobīna līmenis, hematokrīts un eritrocītu skaits ievērojami paaugstinājās salīdzinājumā ar placebo, bet atšķirība eritrocītu skaitā bija konstatējama jau pēc 4 nedēļām1.
Uzreiz pēc vizītes pie ģimenes ārstes devāmies uz aptieku. Taujāju pēc F26 SPRAY® iron boost. Farmaceite noteica, ka tam ir nevainojama garša – atšķirībā no ierastajiem šķidrās dzelzs produktiem, kam piemīt metāliska pēcgarša. Viņa arī norādīja, ka F26 SPRAY® iron boost ir Latvijā pirmā spreja formas izsmidzināmā dzelzs ar pētījumos apstiprinātu mērķtiecīgu piegādi – tā darbojas efektīvāk par ierastajiem dzelzs avotiem un paaugstina feritīna līmeni par 80%2. Turklāt nekrāso zobus, tāpēc pēc spreja lietošanas nav nepieciešams uzdzert ūdeni. Un šo dzelzi drīkst lietot neatkarīgi no maltītes jebkurā diennakts laikā. Ideāli!
Atradusi vislabāko risinājumu sava mazā skolnieciņa veselības uzlabošanai, esmu mazliet nomierinājusies – zinu, ka tagad viss būs labi. Lai mums visiem ir laba veselība, un, dienām kļūstot arvien garākām, lai vairojas arī prieks!
1 Zečkanović, A., el al. Nutrients 2021, 13, 1087.
2 Blanco-Rojo R, et al. British Journal of Nutrition. 2011;105(11):1652-1659.
Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.