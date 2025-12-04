"Varbūt neesmu profesionāla kareive, bet..." Brīvprātīgā no Latvijas pievienojas Ukrainas bataljonam "Flash"
Ukrainas dronu bataljonam "Flash" pievienojusies brīvprātīgā no Latvijas, soctīklā "X" informē Ukrainas valdības centrs, kas piesaista ārzemju brīvprātīgos aizsardzības spēkiem. Lai arī latviete nav profesionāla kareive, viņa bijusi ļoti motivēta un gatava pielietot savas prasmes Ukrainas labā.
Iepazīšanās video latviete angļu valodā par sevi stāsta: "Esmu Hayden, dzimusi Latvijā, bet astoņpadsmit gadu vecumā pārcēlos uz Apvienoto Karalisti. Dzīvoju tur vienpadsmit gadus, tad ierados Ukrainā.
Saprotams, ka es sekoju karam, daudz skatījos. Kad atradu (rekrutēšanas) mājaslapu, izpētīju, redzēju video "Instagram" un "TikTok", pieteicos tiešsaistē, bija intervija, man palūdza ieslēgt kameru. Protams, ka viņiem vajadzēja redzēt manu seju. Man jautāja par motivāciju."
Video intervijā latviete stāsta, ka strādājusi valsts administrācijā, bet Ukrainas armija novērtējusi viņas "intelektuālos talantus", tostarp arī labās valodas prasmes. Komentāros pie video drosmīgā sieviete jau nodēvēta par "īstu Laru Kroftu". "Varbūt neesmu profesionāla kareive, bet esmu neticami gudra, līdz ar to armija var izmantot manas smadzenes jebkādā kapacitātē," viņa ar smaidu saka noslēgumā.
🇱🇻 A Latvian volunteer joined Battalion “Flash”. After 3 years following the war, she researched, passed two interviews and arrived within weeks. Not a soldier by trade, but highly motivated and ready to apply her skills for Ukraine.— Foreign Recruitment Center (@UAFRC) December 3, 2025
