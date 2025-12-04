VIDEO: nikns ukrainis uz ielas Parīzē asi konfrontē Putina "slepeno meitu"; viņas reakcija pārsteidz
Ukraiņu žurnālists Parīzē uz ielas pieķēris Vladimira Putina "slepeno meitu", sakot viņai tekstu: "Tavs tēvs nogalināja manu brāli."
Kamēr Krievijas diktators Vladimirs Putins nenogurstoši draud Eiropai ar karu, viņa ārlaulības meita mierīgi dzīvo teritorijā, kuru viņas tēvs tik ļoti ienīst. TSN žurnālisti Parīzē atraduši Jeļizavetu Krivonogihu - to pašu ārlaulības meitu, kas tiek saistīta ar Kremļa režīma vadītāju - un piedāvāja viņai palīdzēt apturēt Krievijas apšaudes Ukrainā. Korespondents viņai ierosināja doties uz Kijivu, lai, viņa "pildītu pretgaisa aizsardzības lomu", taču viņa paziņoja, ka "nekā nevar palīdzēt", raksta "Dialog.ua".
Iepriekš mediji ziņoja, ka Putina ārlaulības meita dzīvo Parīzē un sadarbojas ar vietējām galerijām. Pie vienas no šādām galerijām viņu arī sastapa žurnālisti.
Tiklīdz Krivonogihu uzrunāja Ukrainas filmēšanas grupa, viņa sākumā izskatījās izbiedēta un paziņoja, ka nav devusi atļauju filmēt. Tajā pašā laikā viņa nenoliedza, ka ir Putina meita.
"Trīs nedēļas atpakaļ jūsu tēvs nogalināja manu brāli. Kā jums vispār dzīvojas Eiropā - tik ļoti viņa ienīstajā, nolādētajā Eiropā?" žurnālists jautāja Putina iespējamai meitai.
Atbildē viņa mēģināja klusēt, slēpjot seju. Tomēr vēlāk tomēr izveidojās īsa saruna. Korespondents viņai jautāja, kā viņa attiecas pret sava tēva politiku, uz ko viņa atbildēja ar vienu frāzi: "Bet ko es te varu izdarīt."
“Your father killed my brother.”— NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025
A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris.
She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk