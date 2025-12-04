Šodien zemes klēpī tiks guldīta NMPD darbiniece Ilona Jaukule. "Viņa mūsu dzīvēs ienesa labestību..." norāda vīrs
Ceturtdien, 4. decembrī, plkst. 14.00 Rīgas krematorijas Lielajā zālē notiks atvadas no NMPD darbinieces Ilonas Jaukules (1987-2025). Viņas dzīve traģiski aprāvās 27. novembrī, kad sievietes vadītais auto iebrauca Daugavā.
Ilonas vīrs Renārs norāda, ka Ilona bija mīļa mamma, sieva un cilvēks, kas viņu dzīvēs ienesa labestību. "Tu mūs sildīsi kā eņģelis, raugoties no mākoņu maliņas, un mīlestība, ko devi, turpinās dzīvot mūsos ik dienu," vietnē "Facebook" norāda Renārs.
"Kad saule iespīdēs caur mākoņiem, mēs zināsim – tā esi Tu. Kad zvaigzne iemirdzēsies nakts mierā, sajutīsim Tavu kluso klātbūtni. Kad mēness atspīdēs pār zemi, tas būs Tavs maigais skatiens. Kad sniegpārsla vizuļos uz plaukstas, tā mums nodos Tavā dvēselē mītošo skaistumu. Kad migla pārslīdēs zemu pāri zemei, mēs zināsim – Tu mūs klusi apskauj."
"Un tieši tā Tu paliksi – mūžam dzīva mūsu atmiņās un sirdīs," norāda Ilonas vīrs.
Jau ziņots, ka arī NMPD kolēģi sēro par Ilonas pāragro nāvi. "Ilona bija viens no sirsnīgākajiem, labsirdīgākajiem un gādīgākajiem cilvēkiem mūsu vidū. Un tā dienestā mēs viņu vienmēr arī atcerēsimies.
No Daugavas izcelts auto
"Kolēģi viņu mīlēja un dziļi cienīja - bija gods strādāt viņai līdzās. Ilonā vienmēr mita spēks, drosme un augsta profesionalitāte, gan dodoties izsaukumos, gan ievadot darbā jaunos kolēģus kā mentoram. Ilona vienmēr paliks mūsu atmiņās un sirdīs - kā gaisma, kas nepazūd. Sērās esam kopā ar Ilonas mīļajiem - ģimeni, draugiem un kolēģiem."
Jau ziņots, ka 27. novembrī Rīgas centrā notika nelaime, kad Ilonas Jaukules vadītā vieglā automašīna no 11. novembra krastmalas iebrauca Daugavā. Piektdien sievieti izdevās izcelt no Daugavas, bet automašīnu izdevās izcelt 1. decembrī pēc četru dienu ilgiem darbiem. Latvijas Televīzijas norādīja, ka pastāv iespēja, ka sieviete pati noslēgusi rēķinus ar dzīvi. Neoficiāli tiek vēstīts, ka pirms nāves viņa bija sazinājusies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un lūgusi viņu neglābt.
Kā praktiski palīdzēt – kam zvanīt, kur vērsties, ja ir akūta situācija?
● Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112
● Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 68617500
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 68617500; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 68617500
● Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700
● Bezmaksas krīzes tālruņi pieaugušajiem, kas pieejami visu diennakti, 116123, 67222922 un 27722292.