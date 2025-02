“Skaidrā prātā viņi nekad tā nerīkotos...” Kāpēc alkohols uz cilvēkiem iedarbojas pilnīgi pretēji?

Kā vēsta sensens sakāmvārds – nekas nav tikai labs vai tikai slikts. Tas attiecas arī uz alkoholu, jo visus liegumus un slikto slavu ir radījuši cilvēki, kas nav pratuši (un neprot joprojām) ar to rīkoties. Alkoholam (saprātīgās devās) ir gana daudz labo īpašību – tas atslābina prātu, aizdzen negatīvās domas, samazina uztraukumu un paškritiku, veicina socializēšanos un radošumu, taču svarīga ir robeža, pēc kuras patīkamie prāta stāvokļi var transformēties galēji nepatīkamos. Alkohols no ierūgušiem augļiem bija pirmā psihotropā viela cilvēces vēsturē, un antropologi uzskata, ka pirmatnējie ļaudis bez “brāgas”, kas viņiem izraisīja vēlmi draudzēties, nekad nebūtu apvienojušies kopienās. Vēlāk, kad sāka attīstīties zemkopība, graudaugus apzināti audzēja ne tikai maizei, bet arī alum. Pirmais stipri grādīgais alkohols tika iegūts no vīnogām 10. gadsimta sākumā Arābijas pussalā. Vēsturnieki uzskata, ka senatnē alkoholiskie dzērieni kalpoja kā virzītājspēks dažādu rituālu, kultūras formu un pat reliģiju attīstībai.