Ieriķu dzirnavu "ūdens veči"
FOTO: iedzīvotājus Cēsu pusē pārsteidz savāds veidojums upes krastā
Kristīne vietnē "Facebook" dalījusies ar foto, kurā iemūžināts savāds "veidojums" Ieriķu dzirnavās, Cēsu pusē.
"Kādam izteikti nepatīk rudens," pie publicētā foto norādījusi sieviete. "Protams, kuram gan patīk, ja uz galvas gāžas ūdens," norāda Irēna. Gunta pauž, ka "šis ir no sērijas - viss slikti". Bet Laila piebilst, ka arī pavasarī viņš nesmaida. Maiga norāda, ka šis ir unikāls atradums, bet Gunta skaidro, ka dzirnavu parkā "daudz tādu akmens galvu var atrast". Arī Ināra norāda, ka, ejot gar upes krastu minētos veidojumus ir redzējusi".
Kā skaidro Ieriķu dzirnavu īpašnieki, parku tiešām caurvij savdabīga floristikas ekspozīcija - Latvijas sūnu veidoti dzīvnieku tēli to dabīgajos izmēros un, nu jau slavenie, atmodinātie akmens ūdensveči upes krastos. Turklāt parkā mīt dažādi ūdens veči - gan dusmīgi, gan priecīgi un dzirnavu saimnieki aicina apmeklētājus atrast tos visus. "To skaits ir mainīgs, esi vērīgs!" piekodina dzirnavu īpašnieki.
Ieriķu dzirnavas atrodas starp Siguldu un Cēsīm. Pirmo reizi Ieriķu muižas kartē tās parādījās 1681. gadā. Ieriķu dzirnavu parka teritorijā mājo vairāki ūdenskritumi no kuriem viens ierindojas Latvijas augstāko ūdenskritumu karaļu sarakstā, kā trešais augstākais. Kā norāda dzirnavu īpašnieki, 1924. gadā īpašumu iegādājās Jorģis Ziemelis, kura pēcnācēji vēl šobrīd saimnieko dzirnavu teritorijā. Dzirnavu pārstāvji norāda, ka Jorģis savā saimniekošanas laikā dzirnavu teritorijā atrada enerģētiski spēcīgāko vietu - uguns āderu krustpunktu, uz kura tika iestādītas četras likteņliepas - par godu viņa meitām. Šobrīd uz likteņliepām ved kāpnes, kas ļauj apmeklētājiem piekļūt šai vietai.