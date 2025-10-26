Kas zināms par diviem aizturētajiem, kas tiek vainoti Luvras aplaupīšanā?
Nedēļu pēc tam, kad četri bruņoti vīrieši, no pasaules apmeklētākā muzeja - Luvras - nozaga dārglietas 88 miljonu eiro vērtībā, izmeklētāji spēruši plašu soli uz priekšu lietas atšķetināšanā un aizturējuši divus iespējamos vainīgos - kādu Francijas pilsoni un vīrieti ar Alžīrijas - Francijas dubultpilsonību.
Parīzes prokurore Laure Bekū paziņojusi, ka izmeklētāji aizdomās turētos aizturēja sestdienas vakarā. Viens no vīriešiem tika aizturēts plkst.22.00 Šarla de Golla lidostā, kad viņš grasījās lidot uz Alžīriju, bet otrs tika aizturēts Parīzes ziemeļaustrumu departamentā Seinā-Senā-Denī. Kā norāda prokurore, vīriešu identitātes bija noskaidrotas jau agrāk, bet likumsargi viņus vairākas dienas novēroja, cerībā nonākt līdz laupījumam vai identificēt viņu līdzgaitniekus.
Abi vīrieši ir aptuveni trīsdesmit gadus veci un abi jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā par sarežģītām zādzībām. Izmeklēšanas gaitā dārglietas, diemžēl, vēl nav izdevies atrast. Jau ziņots, ka laupīšana notika svētdienas rītā plkst. 9.30, kad četri zagļi, izmantojot izbīdāmās kāpnes, kas bija uzstādītas uz transportlīdzekļa, piekļuva Apollona galerijai no balkona puses. Izmeklēšanā noskaidrots, ka pacēlāju laupītāji uzgāja sludinājuma vietnē "Le Bon Coin" un nozaga dažas dienas pirms laupīšanas. Garnadži, izmantojot zāģi, izgrieza logu un nolaupīja vērtīgās dārglietas 88 miljonu eiro vērtībā, bet pēc tam uz motorolleriem aizbēga.
Taču laupītāji aiz sevis atstāja virkni būtisku pierādījumu — notikuma vietā tika atrasti pamesti cimdi, ķivere, divi zāģi, dzeltenas krāsas veste un rācija. Tāpat policija notikuma vietā identificēja vairāk nekā 150 DNS paraugu, un analizēja neskaitāmus pirkstu un kurpju nospiedumus. Bet pilsētas ielās novietotās kameras laupītājus bija fiksējušas vairākkārt, un ar šo video palīdzību izmeklētājiem izdevās aizdomās turētos identificēt.
Kamēr vēl joprojām turpinās nozagto dārgumu un aizturēto līdzzinātāju meklēšana, organizācijas “Art Recovery International” izpilddirektors Kriss Marinello norāda, ka nozagtās dārglietas, visticamāk, tā arī neizdosies atgūt. "Zagļi negrasās rotaslietas saglabāt neskartas. Viņi tās sadauzīs, izkausēs vērtīgo metālu, atkārtoti pārslīpēs vērtīgos dārgakmeņus un slēps sava nozieguma pēdas," norāda Marinello.