Šodien 18:05
Valsts policija par smaga nozieguma izdarīšanu meklē attēlā redzamo vīrieti
Valsts policija aicina aplūkot attēlā redzamo personu un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina viņa atrašanās vietu. Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 26392819,112 vai rakstot e-pastu konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv . Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
