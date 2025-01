Dzemdes kakla vēzi atklāj katrai 16. sievietei: Latvijā rada digitālu šī vēža risku izzināšanas testu

Dzemdes kakla vēzis ik gadu tiek atklāts katrai sešpadsmitajai sievietei, un tā ir viena no biežākajām ļaundabīgajām saslimšanām sievietēm līdz 45 gadu vecumam. Lai arī dzemdes kakla vēzi iespējams atklāt un ārstēt vēl priekšvēža stadijā, Latvijā saslimstība un mirstība no tā joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Turklāt pārāk bieži vēzis tiek atklāts vēlīnās stadijās. Viens no galvenajiem iemesliem – sievietes neapzinās, ka viņas riskam pakļauj dzīvesveids un citi, šķietami, ikdienišķi faktori.



Zinātniskajos pētījumos balstītais tests piedāvā iespēju laikus identificēt katras sievietes individuālos riska faktorus un veikt nepieciešamos pasākumus veselības uzraudzībai un uzlabošanai. Digitālā testa izveide, papildus skrīningam un vakcinācijai, ir būtisks solis sieviešu veselības profilaksē, jo veicina informētību un motivē regulāri veikt medicīniskās pārbaudes.