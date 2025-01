Kāpēc tavs organisms kliedz pēc minerālvielām? Risinājums ir šeit

Kādas minerālvielas tad vajadzētu lietot? Bampuss saka, ka viena no galvenajām lietām, ko mēs varētu darīt, lai kontrolētu minerālvielu uzņemšanu, – lejupielādēt kādu no pārtikas lietotnēm un ievadīt tajā visu, ko parasti ēdam. “Izdariet to, un redzēsiet, vai uzņemat minimālo nepieciešamo daudzumu, jo visās šajās lietotnēs ir norādītas ieteicamās dienas devas. Tas ir zemākais pieļaujamais minerālvielu uzņemšanas līmenis. Ja nesasniedzat ieteicamās dienas devas minimumu un jums nav veselības problēmu, sāciet vismaz lietot uztura bagātinātājus,” viņš aicina.