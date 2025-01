"10 receptes - 7,50 eiro!" Māmiņa pauž izmisumu par jauno farmaceita pakalpojuma maksu

Lielu uzmanību sociālajos tīklos pievērsis kāds māmiņas ieraksts, kurā viņa skaidro, ka viņas dēlam Robertam katru mēnesi tiek izrakstīti vismaz 10 recepšu medikamenti. "Daļu no tiem valsts nekompensē, un vēl ir medikaments, kurš nav valsts zāļu sarakstā, tā nu mēnesī aptiekā atstāju ap 300 eiro. Mūsu gādīgais Veselības ministrijas "šeihs" [domāts veselības ministrs] stāstīja, ka no 1.janvāra recepšu medikamenti, kuri maksā vairāk par 5 eiro, kļūs lētāki pat par 20%! Tikai aizmirsa piebilst, ka jebkurai receptei turpmāk būs farmaceita pakalpojuma maksa 1, 50eiro, pat ja pašas zāles maksā tikai 3 eiro. No šīs maksas ir atbrīvoti ukraiņi, trūcīgie un bērni. Diemžēl cilvēkiem ar invaliditāti šādas ekstras nav paredzētas. Līdz šim vienas, nebūt ne dārgākās zāles tika 100% kompensētas, tad tagad ar recepti drīkstu dabūt 50% atlaidi. Bet, ņemot vērā, ka receptes ir daudz, tad par katru ir jāmaksā nodeva. Visas zāles nenopirku, jo man tagad jāpadomā, kā lai tupmāk lūdzu ārstam izrakstīt medikamentus. 10 receptes - 7,50 eiro. Tieši tik maksā piens, maize un biezpiens, jo mēs nepārtiekam tikai no medikamentiem."