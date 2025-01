Kāpēc cilvēkus fascinē slikti laikapstākļi? Zinātne joprojām pētī šo fenomenu

Lietusmīļu kopiena ir apkopojusi pazīmes, kas liecina par piederību viņiem, to skaitā: lietus sagādā nirvānai līdzīgu izjūtu, prieku un laimi; viņiem patīk atrasties lietū un to izbaudīt, nebaidoties samirkt; viņi mīl lietus smaržu un to, kā smaržo ielas pēc lietus; viņiem patīk pelēkas, apmākušās debesis, tumši lietus mākoņi un satumsums, ko lietus nes; lietus laikā viņi var ilgi tupēt pie loga un vērot, kā līst; lietus troksnis viņiem skan kā mīļākā mūzika u. c.