Nevis ārstēt, bet novērst vēzi! Ginekoloģe skaidro, kāpēc ir svarīgi vakcinēties pret CPV

– Šī vakcīna ir iekļauta valsts apmaksāto vakcīnu sarakstā un tā ir rekomendēta zēniem un meitenēm vecumā no 12 līdz pilniem 18 gadiem. Tātad to, valsts apmaksātu, var saņemt ikviena meitene un zēns, un vakcināciju veic ģimenes ārsti, arī tas pirmais piedāvājums parasti nāk no ģimenes ārsta. 12 gadu vecumā ir vajadzīga vecāku piekrišana vakcinācijai, un, ja vecāki atsakās, tad to ir svarīgi atcerēties, jo no 14 gadu vecuma bērns pats ir lemttiesīgs par savu ārstēšanu, un no 14 gadiem bērns var pats lemt un nākt pie sava ģimenes ārsta 14, 15, 16, 17 gados un izteikt vēlmi vakcinēties. Un, valsts apmaksātu, šo vakcinācijas kursu var uzsākt, kamēr paliek pilni 18 gadi. Tieši uzsākt, jo ir vajadzīgas divas vakcīnas ar pusgada intervālu, bet, ja uzsāk pirms pilniem 18 gadiem, tad viss kurss būs par nodokļu naudu – abas divas vakcīnas, neskatoties uz to, ka otrā tiek saņemta tad, kad jau ir 18 gadi. Patlaban gan notiek sarunas par to, kā dara lielā daļā pasaules valstu, ka valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV mums būtu jāpaplašina līdz 26 gadu vecumam. Tiem, kas šo vakcīnu nav saņēmuši agrāk, un vakcinācija ir jāpaplašina arī īpašām riska grupām, un patlaban gan kolposkopijas biedrība, gan Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, Latvijas dzemdes kakla vēža izglītības fonds, Imunizācijas valsts padome, organizācija “Mammām un tētiem” un citi aktīvi strādā pie tā, lai mēs paplašinātu šo vakcināciju ar valsts finansējumu. Tikmēr pagaidām ir tā, ka, ja kāds vēlas vakcinēties, sākot no 18 gadu vecuma, tad tas ir jādara pašiem par saviem līdzekļiem. Tad to var darīt faktiski jebkurā vakcinācijas kabinetā, un tāpat tās būs divas vakcīnas ar pusgada intervālu. Vienīgais izņēmums ir cilvēki ar imūnsupresiju (kuriem ir kādas imūnās sistēmas saslimšanas), kuriem ir nepieciešamas trīs vakcīnas devas, bet to izvērtē ārsti.