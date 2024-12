Neesi Grinčs: Idejas dāvanām, kuras novērtēs

Ticu, ka bērni zem eglītes negaida vitamīnus, taču viņi vēl nezina, ka tie var būt pat garšīgāki nekā parastās želejkončas! Pie dāvanām no vēstules, kas aizceļoja uz Ziemeļpolu, pielikšu klāt LYL Krill Oil KID lācēnus, un Ziemassvētku vecītis te būtu pilnīgi manā pusē. Izrādās, krila eļļa ir viens no vispilnīgākajiem omega-3 avotiem dabā - pateicoties fosfolipīdiem, krila eļļa spēj pacelt omega-3 līmeni asinīs par 121% vairāk nekā zivju eļļa! Tāpat man likās būtiski, ka LYL Krill Oil KID ir 100% dabisks produkts, papildināts ar vitamīniem A, D3, C un E, bez ĢMO un krāsvielām. Pie viena iegādājos arī LYLsunD3 KID - šo D3 vitamīnu mūsmājās jau labi pazīst un lietot to bērni nav jāpierunā nav. Droši un ērti lietojamais “saules vitamīna” sprejs, pateicoties dabiskajam ksilītam, ir salds un garšo pēc apelsīniem. Kurš gan atteiksies no tik gardas saules devas ikdienā?