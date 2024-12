Droši un veselīgi svētki: ieteikumi, kā pasargāt sevi un tuviniekus

Higiēna – veselības pamats. Viens no vienkāršākajiem, bet efektīvākajiem veidiem, kā novērst vīrusu un baktēriju izplatīšanos, ir rūpīga higiēnas prasību ievērošana. Regulāra un pareiza roku mazgāšana ar ziepēm un ūdeni ne tikai pirms ēšanas, bet arī pēc publisku vietu apmeklēšanas, tualetes apmeklēšanas palīdz ievērojami samazināt inficēšanās risku gan ar akūtu augšējo elpceļu infekciju, gan ar zarnu infekciju izraisītajiem. Ja rokas nomazgāt nav iespējams, izmantojiet spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Atcerieties arī par tīrību savās mājās, regulāri vēdiniet telpas, īpaši vietas, kur uzturaties kopā ar ģimeni vai viesiem. Klepojot vai šķaudot, ieteicams aizsegt muti un degunu ar salveti vai elkoņa iekšpusi, lai novērstu mikrobu izplatīšanos. Slimības simptomu gadījumā izvairieties no cieša kontakta ar citiem cilvēkiem un izvēlieties mājas režīmu, lai neradītu risku līdzcilvēkiem. Cilvēki pārnēsā infekcijas slimības dažādi, pat ja Jums ir viegli simptomi, tas nenozīmē, ka citi, īpaši vecāka gadagājuma cilvēki, nevar no Jums inficēties un nesaslimst daudz nopietnāk.