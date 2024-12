Smadzeņu degviela: kā ikdienas maltītes ietekmē bērna spējas mācīties?

Kad runa ir par veselīgiem uztura paradumiem, jāatceras, ka vecāki ir bērna pirmie skolotāji. “Tāpēc ir svarīgi jau no mazotnes bērnu pieradināt katrā ēdienreizē ēst dārzeņus. Pat ja bērns nav sajūsmā un mēdz neapēst to, kas uzlikts uz šķīvja, tas nenozīmē, ka noraidītais veselīgais produkts, piemēram, zivs vai dārzeņi, citās ēdienreizēs vairs nav jāpiedāvā. Pacietīgi, bet bez uzspiešanas vecākiem uztura paradumi bērnam jāmāca gadu no gada,” iesaka Olga Ļubina.