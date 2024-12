Pieņēmums par šī vīrusa laboratorisko izcelsmi radās jau pašā pandēmijas sākumā, un to atbalstīja gan Tramps, gan vairākas citas konservatīvo personības. 2020. gada aprīlī, būdams ASV prezidents, Tramps apgalvoja, ka ir redzējis pierādījumus par vīrusa rašanos WIV, taču nekonkretizēja. “Man nav atļauts jums to teikt,” viņš paziņoja žurnālistiem Baltā nama preses brīfingā. “Redzēsim, no kurienes tas nāk. Mums ir cilvēki, kas to ļoti, ļoti stingri izpēta. Zinātnieki, izlūkdienestu darbinieki un pārējie. Mēs visu saliksim vienkopus. Domāju, ka galu galā mums būs ļoti laba atbilde. Un Ķīna pat varētu mums pateikt,” viņš piebilda. Savukārt toreizējais valsts sekretārs Maiks Pompeo 2020. gada aprīlī izteicās, ka “jau pats fakts, ka mēs nezinām atbildes, ka Ķīna nav dalījusies ar atbildēm, es uzskatu, ka tas pasaka ļoti, ļoti daudz.” Pompeo uzstāja, lai Ķīna ļautu citu valstu ekspertiem iekļūt laboratorijā, “lai mēs varētu precīzi noteikt, kur šis vīruss radies.”