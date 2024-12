Rihards Lepers par veselību: “Esmu no tiem vecākiem, kas par visu ļoti uztraucas”

Man draudzenes bieži jautā: kā tu to visu zini? Par grūtniecību, dzemdībām, audzināšanas knifiem… Es nezinu, kā es zinu. Bet zinu! Varbūt man ir ļoti attīstīta “iekšējā mammas sajūta”, varbūt esmu labi uzsūkusi, kā vecāki mani audzināja. Dažreiz man tas var arī nepatikt, bet es ļoti jūtu to pārmantojamību no paaudzes paaudzē. Un tajā noteikti ir daudz labā. Bet ir vēl kāds interesants stāsts. Mācoties 8. klasē, es jūtūbā aktīvi sāku skatīties vlogus par ģimenēm, par bērnu audzināšanu. Biju kā apsēsta ar interesi par to, kā pilnīgi sveši ārzemnieki audzina savus bērnus! Tur tad es laikam arī patiesībā sasmēlos kārtu kārtām gan labos piemērus, gan to, kā darīt nevajag. Droši vien visas sievietes dzirdējušas stāstus, kā ar katrām nākamajām dzemdībām viss notiek vieglāk un ātrāk, taču mana pieredze: nekā tamlīdzīga! Pirmajās dzemdībās es gribēju hipnodzemdības – un man tas arī sanāca. Pāris vārdos hipnodzemdības var izstāstīt kā pieredzi, kurā iegrimsti savā burbulī un nemani neko no apkārt notiekošā. Slimnīcā ieradāmies jau ar 5 cm atvērumu. Atlaidos dīvānā – man likās, ka tās bija 10 minūtes, bet izrādījās, ka pagāja divas stundas, un dzemdību brīdis bija klāt. Tas bija tik ātri – divu stundu laikā bez īpaši stiprām sāpēm bērniņš jau bija man uz krūtīm. Toties otrās dzemdības bija cits stāsts. Ilgāk, sāpīgāk, tomēr arī tās, salīdzinot ar citu stāstiem, bija viegla pieredze.