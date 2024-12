Slimība, ar ko visā pasaulē saskaras arvien vairāk cilvēku. Tomēr daudzi to neatzīst...

* Psihoterapija. Pētījumi pierādījuši, ka no visām metodēm visefektīvāk depresiju palīdz ārstēt kognitīvi biheiviorālā terapija. Tai var būt neatsverama nozīme turpmākās dzīves kvalitātē, jo psihoterapija palīdz iemācīties jaunas stratēģijas problēmu risināšanā. “Depresijas gadījumā psihoterapija ir ļoti nepieciešama, jo mūsu domas var būt automātiskas. Mēs paši sevi pazīstam un zinām, kas var sekot kādai domai, tātad paši sevi varam negatīvi noskaņot. Psihoterapija efektīvi palīdz ar to cīnīties – no sākuma iemācīties to pamanīt, tad atpazīt un pēc tam mēģināt atvairīt,” uzsver psihiatre un psihoterapeite Lada Stoligvo.