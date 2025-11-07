Tūristu iecienītu Grieķijas salu pāršalc baisi notikumi; vietējie iedzīvotāji pamatīgi satraukti
Grieķijas salas Krētas iedzīvotāji ir satraukti: divas nesenas slepkavības atkal ir atklājušas vecas ģimenes nesaskaņas un draud izraisīt vardarbības pieaugumu visā salā.
Pēdējā asiņainā sadursme notika 1. novembrī Vorisijā, 50 kilometru attālumā uz dienvidiem no salas lielākās pilsētas - Iraklijas. Apšaudes laikā tika nogalināts 30 gadus vecs vīrietis un 56 gadus veca sieviete, ziņo "Euractiv".
Abi piederēja senu naidīgo ģimeņu pusēm, kas karo jau gadu desmitiem. Divi cilvēki joprojām atrodas slimnīcā policijas apsardzībā.
Saskaņā ar policijas avotiem uzbrucēji šāvuši no Kalašņikova automātiem, šautenēm, pistoles un medību ieročiem "bez mērķa un nikni”, izšaujot vairāk nekā 2000 ložu, kā svētdien vietējiem medijiem pastāstījis viens no policistiem. Strīds, kā tiek apgalvots, izcēlies par īpašuma tiesībām uz māju kādā no ciemiem.
Specvienības norobežojušas teritoriju, konfiscējušas ieročus, veikušas māju kratīšanas un slēgušas vietējās skolas. Ciemā ar 500 iedzīvotājiem šobrīd atrodas 400 policistu. Otrdien, vienas no upuru bērēs, virs baznīcas pat riņķojuši droni.
Vietējie baidās, kas notiks, kad policija aizies. "Asinsizliešana var izrādīties neizbēgama," televīzijai "Ant1 TV" sacījis viens no iesaistīto ģimeņu radiniekiem.
Asiņainas dzimtas atriebības starp vietējām ģimenēm uz salas nav nekas jauns - ziņas par nežēlīgām izrēķināšanām zināmas jau kopš sengrieķu laikiem, un kopš 1950. gadiem nogalināti vismaz 150 cilvēku.
Konflikti zemes īpašuma vai ģimenes attiecību dēļ mēdz pāraugt tā sauktajās atriebības spirālēs, kad abas puses cenšas sodīt cita citu. Šādas sadursmes parasti beidzas tikai tad, kad neitrāls starpnieks panāk, lai ģimenes apsēstos pie viena galda.
Politiķiem prasa atbildes
Grieķijas mediji kritizē centrālās valdības bezdarbību, vaicājot, kā šādi notikumi iespējami, ja valstī ir stingri ieroču turēšanas noteikumi. Saskaņā ar Grieķijas likumiem ieroča glabāšanas atļauju var saņemt tikai medībām vai reālu drošības draudu gadījumā.
Pilsoņu aizsardzības ministrs Mihalis Hrisohoidis otrdien paziņoja, ka Krētai nepieciešamas izmaiņas pieejā, solot vēl vairāk pastiprināt ieroču glabāšanas noteikumus.
Krētas slepkavības publiski nav komentējuši ne premjerministrs Kirjakoss Micotakis, ne opozīcijas līderis Nikoss Andrulakis.
Trīs brāļi, kurus uzskata par galvenajiem aizdomās turamajiem, otrdien pēcpusdienā padevušies policijai pēc trim dienām, ko bija pavadījuši, slēpjoties kalnos.