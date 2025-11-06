Traks skats! Baltajā namā saļimst "Novo Nordisk" vadītājs, kad Tramps rīko preses konferenci ar farmācijas gigantu vadītājiem
ASV prezidenta Donalda Trampa un veselības ministra Roberta Kenedija juniora iecerētā preses konference Baltajā namā saistībā ar svara samazināšanas medikamentu cenas samazināšanu un plašāku pieejamību guva negaidītu pavērsienu, kad žurnālistu acu priekšā saļima viena no farmācijas gigantu vadītājiem.
Tobrīd Baltais nams paziņoja par vienošanos ar svara samazināšanas medikamentu ražotājiem ļautu dažu zāļu ikmēneša devas pārdot par nieka 149 dolāriem. Klātesošo skaitā bija populārā “Ozempic” ražotāja “Novo Nordisk” un “Zepbound” ražotāja “Eli Lilly” vadītāji.
Tomēr svinīgo pasākumu nācās pārtraukt, kad “Eli Lilly” izpilddirektora Deivida Riksa uzstāšanās laikā “Novo Nordisk” vadītājs Gordons Findlijs pēkšņi zaudēja samaņu. Kamēr vieni metās palīdzēt cietušajam, pārējie izdzina žurnālistus. Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita vēlāk paziņoja, ka pēc īslaicīgas ģīboņa lēkmes cietušais jūtas labi.
Svara samazināšanas problēma ir ļoti aktuāla ASV, kur 2025. gadā 37 procentiem pieaugušo ir liekais svars, vēsta "Gallup" pētījums. Tiesa, pašlaik šis īpatsvars ir samazinājies no rekordaugstā 39,9 procentu līmeņa 2022. gadā. Bēdīgāku ainu rāda "Forbes" 2025. gada līmeni lēšot 40,3 procentu apmērā, turklāt sieviešu skaits ar lieko svaru ir lielāks.