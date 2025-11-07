"Vai var pensionēties ātrāk, ja zaudēts darbs," jautā lasītājs
"Internetā ir informācija par iespēju līdz 2025. gada beigām aiziet pensijā pirms termiņa. Man vecuma pensijā jādodas 2027. gadā. Šobrīd zaudēju darbu un šaubos, ka atradīšu citu. Vai man būs tiesības doties pirmstermiņa pensijā 2026. gadā?" LV portālā jautā lasītājs.
LVportals.lv skaidro Sanita Letapura, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte.
No 2025. gada 1. janvāra tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem.
Personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi, ir iespēja pieprasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi divus gadus pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas, tas ir, no 63 gadu vecuma.
Ja vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums (65 gadi) tiek sasniegts 2027. gadā, tad priekšlaicīgu vecuma pensiju var pieprasīt, sākot no 63 gadu vecuma vai vēlāk, jebkurā laikā līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai, tātad arī 2026. gadā, ja apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi.
- Priekšlaicīgā vecuma pensija līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai tiek izmaksāta 50 % apmērā (ja persona nestrādā).
- Ja persona kļūst par obligāti sociāli apdrošināmu (darba ņēmēju, pašnodarbināto vai piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos) vai izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, ja starptautiskajos līgumos vai ES regulā Nr. 883/2004 nav noteikts citādi, tad pensijas izmaksu uz šo laiku pārtrauc.
Iespēja pieprasīt vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem no agrāka vecuma ir arī noteiktām personu grupām, ja ir izpildīti noteiktie nosacījumi par apdrošināšanas stāžu un vecumu.
- Bērna vecāks vai aizbildnis, kurš vismaz astoņus gadus līdz bērna 18 gadu vecumam aprūpējis piecus vai vairāk bērnus, vai bērnu, kurš vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti, var pieprasīt vecuma pensiju no 60 gadu vecuma, ja apdrošināšanas stāžs ir vismaz 25 gadi.
- Personas, kuras līdz 1995. gada 31. decembrim strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos (1. saraksts) vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (2. saraksts), var pieprasīt vecuma pensiju no 63 gadu vecuma, ja ir uzkrāts kopējais un šajos apstākļos tiesību normās noteiktais apdrošināšanas stāžs. Sievietes, kuras strādājušas darbos, kas iekļauti 1. sarakstā, var pensionēties arī ātrāk (pensionēšanās vecums tiek paaugstināts pakāpeniski ar katra gada 1. jūliju par sešiem mēnešiem, līdz 63 gadiem).
- Politiski represētās personas ar vismaz 30 gadu apdrošināšanas stāžu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki ar vismaz 20 gadu apdrošināšanas stāžu var pieprasīt vecuma pensiju no 60 gadu vecuma.
- Liliputiem, punduriem un neredzīgajiem pensionēšanās vecums pakāpeniski pieaug ar katra gada 1. jūliju par sešiem mēnešiem līdz 65 gadiem (nepieciešamais apdrošināšanas stāžs ir 20 gadi vīriešiem un 15 gadi sievietēm).
Šīm personām vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem tiek izmaksāta pilnā apmērā un neatkarīgi no nodarbinātības.
Papildu informācija par vecuma pensijas piešķiršanas nosacījumiem pieejama VSAA mājaslapā www.vsaa.gov.lv.