Dronu sērga turpinās: paralizēta Gēteborgas lidostas darbība Zviedrijā
Gēteborgas Landveteras lidostā Zviedrijas rietumos ceturtdien tika atcelti vai novirzīti vairāki avioreisi lidostas tuvumā redzēta drona dēļ, paziņoja varas iestādes un lidostas operators.
"Gaisa telpa virs Landveteras [lidostas] šobrīd ir slēgta, jo ir norāde par iespējamu dronu," rakstiskā paziņojumā pavēstīja Zviedrijas lidostu operatora "Swedavia" vadītāja Suzanne Normane.
Viens vai vairāki droni bija novēroti neilgi pirms plkst. 18 (plkst. 19 pēc Latvijas laika), un pēc tam gaisa satiksme tika apturēta, sacīja Zviedrijas gaisa satiksmes kontroles dienesta LFV preses sekretārs Bjerns Stavass. Lidostas tīmekļa vietnē bija parādīta vairāku reisu atcelšana, atlikšana vai novirzīšana.
Pirms tam šonedēļ Briseles galvenajā lidostā tika apturēti ap 80 reisu tās tuvumā redzētu dronu dēļ. Pēdējā laikā droni konstatēti pie lidostām un slepeniem militāriem objektiem vairākās Eiropas valstīs, to skaitā Vācijā un Zviedrij;a,
Ir radušās aizdomas par iespējamu Krievijas saistību ar palielināto dronu aktivitāti Eiropā.