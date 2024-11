Kūtrums ir bīstams: kā kustības uztur jauneklīgumu un attālina vecumu

Un nu visinteresantākā (iespējams arī, vistiešākā) sakarība, kas liecina par psiholoģiskā stāvokļa ietekmi uz bioloģisko vecumu. Viena no hipotēzēm, kāpēc cilvēks vispār noveco, vēsta, ka ar laiku DNS olbaltumvielu ķēdēm saīsinās telomēri – hromosomu gali, astītes, kas atbild par šūnu dalīšanos un reģenerāciju. Tā rezultātā visu cilvēka ķermeni veidojošo šūnu (dziedzeru šūnu, muskuļu šūnu, asinsvadu šūnu, centrālās nervu sistēmas šūnu utt.) atjaunošanās process vairs nenorit tik strauji kā jaunībā. Jauniem, spriganiem cilvēkiem muskuļu šūnas atjaunojas vidēji 16 dienu laikā, bet, telomēriem saīsinoties, tas notiek arvien lēnāk un lēnāk. Ne velti vecākiem cilvēkiem arvien ilgāk norit dzīšanas procesi, samazinās muskuļu masa. Atlētiskam, spēcīgam vīram muskuļu masa var samazināties pat uz pusi, sarūk arī augums. Arī šūnu atjaunošanās ātrumu ietekmē dažādi faktori. Un, jo lēnāk tās atjaunojas, jo neelastīgāks kļūst organisms un sliktāka apasiņošana. Turklāt lielā stresā telomēri saīsinās neatkarīgi no vecuma! ASV tika veikts pētījums, kurā izanalizēja asinsainu 5000 pacienšu vecumā no 42 līdz 69 gadiem, turklāt sievietes piedalījās aptaujā, lai noskaidrotu, cik daudzām no viņām piemīt fobijas un trauksme. Izmeklējumi apstiprināja, ka bailes un trauksme bojā cilvēka organismu ģenētiskā līmenī. Izrādījās, ka to sieviešu, kuras cieš no trauksmes un nepamatotām bailēm, hromosomu astītes ir saīsinātas. Tātad telomēri saīsinās arī psiholoģisku iemeslu dēļ, respektīvi, mūsu trauksme, fobijas un neirozes tiešā veidā pietuvina vecumu. Arī bailes novecot ir stress...