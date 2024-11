Kad visbiežāk cilvēkiem paliek slikti? Cipule skaidro NMPD izsaukumu biežākos laikus

Savā sociālās platformas "X" kontā Liene Cipule informē: "Straujš zvanu kāpums ir no rītiem, laikā no 7.00 līdz 9.00, un pēc tam tie saglabājas stabili augsti visas dienas garumā. Izsaukumu skaits sāk kristies pēc 21.00 vakarā." Cipule arī norāda, ka NMPD dienā izpilda 80% no visiem diennakts izsaukumiem.