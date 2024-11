Satraukumu raisa NMPD plānotās izmaiņas! Kas mainīsies?

Plānots, ka NMPD mediķiem un operatīvo auto šoferiem darba vieta turpmāk būs nevis konkrēts lokalizācijas punkts, bet lielāka reģionālā struktūrvienība - brigāžu atbalsta centrs ar visiem tā brigāžu punktiem. Daļā reģionālo struktūrvienību šis princips jau darbojas, bet nu to ieviesīs vienoti visā dienestā. Dienestā cer, ka šīs izmaiņas veicinās to, ka pēc nepieciešamības darbinieki varēs "elastīgāk" pārņemt dežūru kādā tuvākā blakus punktā. Tādējādi varēs elastīgāk reaģēt situācijās, ja kādā no vietām dežūrai nevarēs nodrošināt brigādi, piemēram, darbinieku saslimšanas, atvaļinājumu vai citu prombūtņu dēļ, informē NMPD.