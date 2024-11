Zobārsts Raivis Sietnieks: "Mēnesī saplombēt vienu zobu ir jāvar katram"

Neesmu pētījis, man ir sava mīļākā zobu pasta, ko pērku, tas arī nav nekāds dārgais zīmols. Man tā patīk, dienas beigās, pārbraucot pār zobiem ar mēli, jūtu, ka nav aplikuma, ko nevaru teikt par citām, arī dārgākām zobu pastām. Esmu izlasījis savai pašreizējai pastai sastāvu, tas man patīk, tajā ir viss zobiem vajadzīgais, visu dienu ir sajūta, ka man ir tīri zobi. Plus tā labi iedarbojas uz smaganu veselību. Vēl par zobu tīrīšanu – svarīgi ir to darīt pareizi, regulāri, obligātā reize ir vakars. Citi pacienti prasa – jātīra vakarā un no rīta? Es, ja godīgi, zobus tīru tikai vakarā. Pacientiem stāstu, kā es to daru. Protams, varu pacientiem teikt – jūs to varat darīt, lai no rīta atsvaidzinātu muti, bet es pats pa nakti neēdu, zobu tīrīšanu esmu izdarījis labi un kārtīgi. Tās ir 4 minūtes vakarā. Kāpēc lai es tīrītu tos vēl arī no rīta?