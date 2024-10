Tev likās, ka tie ir veselīgi, bet patiesībā... Zobārste nosauc produktus, kas visvairāk bojā zobus, un atklāj būtiskas vecāku kļūdas

16 grami – tās ir četras mazas tējkarotes. Grūti pateikt, cik tas ir saldumu, jo izmēri ļoti atšķiras, bet tās varētu būt četras mazas vai divas lielākas konfektes pie noteikuma, ka neuzņem cukuru ar tēju, sulu, brokastu pārslām vai kečupu. Tā kā visvairāk cukuru uzņemam tieši ar šādiem, it kā “normāliem” ēdieniem, pieturoties pie ieteicamajām normām, sanāk, ka saldumus vispār vairs nedrīkstētu ēst. Tāpēc arī iesaku kopumā izvēlēties pilnvērtīgu uzturu, kas sastāv no mājās gatavota ēdiena, svaigiem un nedaudz apstrādātiem dārzeņiem, svaigiem augļiem veselā veidā, piena produktiem, olām, zivīm, retu reizi gaļu, ko pagatavojam mājās, tātad, izvairīties no visa, ko var paņemt no veikala plaukta, atplēst iepakojumu un apēst, no visa, kam jālasa sastāvdaļas, lai saprastu, no kā tas sastāv. Citiem vārdiem sakot – neēdam rūpnieciski īpaši apstrādāto (ultra-processed) pārtiku.