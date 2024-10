Jānis Jarāns intervijā atzīst: nelaime nekad nenāk brēkdama

Farmaceite Agnese Alksne uzsver, ka tieši dabīgas izcelsmes vitamīni ir cilvēka veselībai visefektīvākie un ar augstāku biopieejamību, kas ļauj organismam tos efektīvāk uzņemt un izmantot tādā vērtīgās vielas. Piemēram, EPSORIN sastāvā esošais D vitamīns (D3 holekalciferols) ir D vitamīna forma ar augstu biopieejamību, kas nozīmē, ka organisms to spēj vieglāk un efektīvāk uzsūkt, nodrošinot ātrāku un redzamāku rezultātu. EPSORIN sastāvā esošais D vitamīns palīdz arī uzturēt optimālu imūnsistēmas darbību, kaulu veselību un kalcija metabolismu, un tā deva ir rūpīgi pielāgota, lai nodrošinātu maksimālu iedarbību, neraugoties uz klimatu un saules trūkumu, īpaši ziemas mēnešos. EPSORIN droši var saukt par vienu no visefektīvākajiem un vienu no retajiem ar dabīgajiem vitamīniem bagātajiem uztura bagātinātājiem, ko var iegādāties aptiekās. “Lietoju arī savas veselības profilaksei,” saka Agnese.