Seriāla "Amulets" zvaigznes: kur viņas ir tagad?
Astoņu sezonu garumā "Amulets" (Charmed) aktieri mūs apbūra ar savām maģiskajām spējām – un fani joprojām ir pārsteigti par šo populāro seriālu, kas kļuva par vienu no ietekmīgākajiem šoviem 1990. gadu beigās un 2000. gadu sākumā.
Kad seriāls pirmo reizi tika pārraidīts 1998. gadā, tas sekoja trim māsām – Prū, Paiperei un Fēbei. Pirmajās trīs sezonās raganu trio, saukts par izradzētajām, cīnījās ar ļaunumu un aizsargāja cilvēkus no dēmoniem, vienlaikus dzīvojot kopā Sanfrancisko. Pēc Šenonas Dohertijas aiziešanas no seriāla, Roza Makgovena uzņēmās trešās maģiskās māsas, pusmāsas Peidžas lomu, un viņu centieni izglābt pasauli turpinājās.
Neskatoties uz to, ka fani tika aizrauti ar māsu mīlestību un burvestībām, aizkadra dzīvē norisinājās dramatiski notikumi ar oriģinālo aktieru sastāvu. Dohertija un Kombsa palika draudzenes pēc seriāla, bet Kombsa vēlāk atzina, ka Milano spiedusi producentus atlaist Dohertiju. Milano šos apsūdzības noraidīja 2024. gada februārī, nosaucot to par “pārveidotu vēsturi”.
Seriāla fani piedzīvoja skumju brīdi 2024. gadā, kad pēc cīņas ar vēzi mūžībā aizgāja Dohertija, savukārt šogad aizsaulē devās vēl viens iemīļots "Amuleta" aktieris, Džulians Makhmahoms.
Lūk, ieskats, kā aktieru dzīves mainījās pēc “Amuleta” un kā viņi izskatās šodien: