"Veselība uzlabojas!" Guntis Ulmanis jau braši staigā

Omulīgā noskaņojumā, atbalstījies uz spieķa un draudzīgi papļāpājot ar ikvienu satikto paziņu, uz Latvijas un Lietuvas basketbola spēli "Xiaomi Arēnā" ieradās eksprezidents Guntis Ulmanis.

“Ar mani viss ir kārtībā! Veselība uzlabojas, varu arī pats staigāt,” žurnālam "Kas Jauns" lieliskā noskaņojumā teica Ulmanis, kuram septembrī apritēs 86 gadi.

foto: Juris Vaidakovs
Lūk, Guntis Ulmanis aizvadītajā nedēļā! Nevar nepamanīt, ka avārijā satriektajai kreisajai rokai pirksti joprojām ir cieši savilkti un roka nav tik kustīga.
Pirms dažiem gadiem viņš smagi cieta nopietnā autoavārijā, neslēpjot, ka četrus mēnešus bijis starp dzīvību un nāvi. Eksprezidents pusgadu bija uz gultas, pēc tam pārvietojās tikai ratiņkrēslā. Gadu pēc avārijas viņš stāstīja, ka lēnām atsācis staigāt, kreisā roka vairs neeot tik nejutīga un to jau varot mazliet pakustināt, taču joprojām grūtības sagādājot runāšana. Bet nu Guntis Ulmanis ir ņiprs, cik nu savos gados un pēc tik nopietnām traumām vien var būt!

foto: Mārtiņš Ziders
Eksprezidents Guntis Ulmanis ir liels sporta fans. Latvijas un Lietuvas spēli vēroja no pirmajām rindām pie paša laukuma.
