Kā palīdzēt vecvecākiem novecot bez sāpēm un slimībām? Profesors Jānis Zaļkalns dalās vērtīgos padomos

Pat darbaholiķiem ne vienmēr gribas ar sevi strādāt. Tas ir ļoti cilvēcīgi. Tas nav pārmetums nevienam, jo mēs visi esam stipri līdzīgi, visu esam ar mieru darīt, bet ar sevi strādāt negribas. Tad ir jautājums kādā kondīcijā, kādā kvalitātē mēs sagaidām šos senioru gadus – no veselības viedokļa, no varēšanas viedokļa. Arī ļoti svarīgi ir no prāta viedokļa, lai novecojot, mēs varētu novērtēt kritiski sevi, notikumus, sevi notikumos, lai mums būtu skaidrs priekšstats par to, kas ar mums notiek. Diemžēl novecošanas gaitā, kā es jau minēju pašu novecošanas vecuma definīciju, ir tā, ka ne vienmēr mēs saprotam vidi, sevi un notikumus, kas ar mums notiek, un tad, protams, parādās dažāda veida problēmas un arī negribās lietot vārdu, konflikti, bet kuri ik pa brīdim ir neizbēgami. Es gribētu cilvēkus aicināt pie tā, ka, mēs paši esam atkarīgi no sevis, no vēlmes sev palīdzēt, no vēlmes ar sevi strādāt.