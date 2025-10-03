Pasaulē
Šodien 17:17
Luksemburgā jauns valdnieks: lielhercogs Anrī atteicies no troņa, turpmāk valdīs viņa dēls Gijoms
Luksemburgas lielhercogs Anrī piektdien atteicies no troņa, kuru mantojis viņa dēls Gijoms, 43 gadu vecumā kļūstot par jauno Luksemburgas lielhercogu. Luksemburgas premjerministrs Luks Frīdens svinīgo ceremoniju nodēvēja par vēsturisku brīdi Luksemburgai, kas ir vienīgā lielhercogiste pasaulē.
Ceremoniju apmeklēja augsta ranga amatpersonas no visas Eiropas un citu karaļnamu pārstāvji, tai skaitā Beļģijas karalis Filips un karaliene Matilde un Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs un karaliene Maksima. Plānots, ka vēlāk svinīgajās vakariņās Lielhercoga pilī piedalīsies arī Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers.
Gijoms parlamentā nodeva zvērestu, solot kalpot konstitūcijai. "Es vēlos būt lielhercogs, kas būvē tiltus starp paaudzēm, starp tradīcijām un inovācijām," savā runā sacīja Gijoms.
Viņš ir precējies ar beļģu aristokrāti Stefāniju de Lanuā un pārim ir divi dēli.