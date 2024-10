Kad diabēts apdraud redzi?

– Tāda nosacīti “populārākā” slimība, kuru mēs tiešām ļoti daudz un bieži ārstējam, ir saistīta ar novecošanos, un tā ir katarakta, kur pietiek ar vienu operāciju. Latvijā vēl joprojām tiek veikts vislielākais kataraktas operāciju skaits uz 100 000 cilvēku, un tas ir saistīts ar to, ka mums ilgstoši bija kataraktas operāciju deficīts, un bija izveidojusies ļoti liela rinda. Ņemot vērā, ka Veselības ministrijai izdevās piesaistīt papildu līdzekļus kataraktas operāciju veikšanai, rezultātā kataraktas operāciju rindas vairs nav, jo valsts ir ļoti veiksmīgi investējusi šos līdzekļus kataraktas izskaušanā. Neapšaubāmi turpina nākt arī jauni pacienti, kuriem šī kataraktas operācija ir nepieciešama. Pēc kataraktas operācijas aptuveni 90% pacientu redzes asums būtiski uzlabojas. Tiem, kam neuzlabojas, mēdz būt blakusslimības, piemēram, glaukoma, kādi asinsvadu traucējumi tīklenē vai redzes nervā, diabētiskā retinopātija, vēnas trombozes, kuru dēļ kataraktas operācija nav tik veiksmīga. Nākamā sabiedrībā izplatītākā ir glaukoma, kas, pēc aplēsēm, varētu būt diviem trim procentiem no populācijas. Glaukoma ir hroniska slimība, bet labi kontrolējama ar pilieniem. No tādām novecošanas slimībām izplatīta ir vecuma mākulas deģenerācija, kuru tāpat kā jau manis pieminēto diabētisko retinopātiju var ārstēt ar šīm anti-VEGF grupas medikamenta injekcijām. Vecuma mākulas deģenerācija jebkurā no formām biežāk sastopama cilvēkiem vecumā no 65 līdz 85 gadiem. Ne vienmēr tas prasa kādu papildu ārstēšanu. Tomēr ir nepieciešama novērošana, sekošana līdzi un tad, ja ir strauja pasliktināšanās, tad nepieciešama ārstēšana. Un tad, protams, minētie diabēta pacienti, kuriem var veidoties mākulas tūska, un ir nepieciešama ārstēšana, kas mūsdienās vislabākos rezultātus uzrāda ar šiem anti-VEGF inhibitoriem. Ja pacients ir pirmreizējs, un process ir svaigs, tad reakcija parasti ir ļoti laba, tad var pietikt ar vienu devu, kas atkarībā no medikamenta var būt 3 vai 4 injekcijas. Viena injekcija reizi mēnesī, tātad – trīs vai četrus mēnešus pēc kārtas. Pēc tam mēs redzam, vai tīklenē vairs nav izmaiņu. Pacientu turpina novērot endokrinologs, un, ja cukura glikozētais hemoglobīns ir labs, diabēts kompensēts, tad, visticamāk, šī redzes slimība nekad vairs neparādīsies, jo mēs esam iedarbojušies savā veidā no abām pusēm.