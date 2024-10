Svētdien pārejam uz ziemas laiku! Padomi, ka pulksteņu griešanu padarīt mazāk nepatīkamu

Pēdējās pāris stundas pirms gulētiešanas izvairieties no stimulantiem, piemēram, kofeīna un smaga ēdiena, kas var traucēt mierīgu miegu. Izvēlieties vieglu uzkodu, ja esat izsalcis, bet izvairieties no pārāk asiem vai taukainiem ēdieniem, kas var apgrūtināt gremošanu. Piemērota vakara maltīte un izvairīšanās no stimulantiem palīdzēs saglabāt mierīgu un dziļu miegu.