Vietējie dārzeņi un augļi uz šķīvja: uztura speciāliste stāsta, ko daudzi vēl nezina par veselīgu uzturu

Vienkāršoti atšķetinot piņķerīgo nosaukumu, kas angļu valodā skan The Doctrine of Signatures, dārzenis vai auglis pozitīvi ietekmē un dziedina to cilvēka organisma daļu, kurai tas līdzinās, jo satur uzturvielas, kas palīdz tai normāli funkcionēt. Vispopulārākais piemērs ir valrieksts, kura kodols tik ļoti izskatās pēc miniatūrām smadzenēm. Nu jau zināms, ka tas satur, piemēram, normālai smadzeņu darbībai tik svarīgās Omega 3 taukskābes. Pieeja “līdzīgais ārstē līdzīgo” vārda tiešā nozīmē ir veca kā pasaule. To izmantojušas daudzas senās tautas savās herbalistikas praksēs, ar asociāciju palīdzību nosakot, kā dziedināšanai konkrētais augs piemērots. Šādā skatījumā metafiziskais savijas ar racionālo. Līdzība tiek meklēta ne tikai tādā ļoti pašsaprotamā veidā kā izskata salīdzināšanā, bet arī krāsā, garšā, smaržā, augšanas apstākļos. Skeptiķi šo pieeju mēdz kritizēt kā visai primitīvu, taču ir sakarības, kas ar laiku tiešām izrādījušās patiesas. Šeit daži līdzību piemēri arī no vietējo dārzeņu un augļu klāsta.