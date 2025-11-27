Suns no sāpēm nespēja pat paēst - dzīvnieku aizstāvji sašutuši par policistu rīcību: "Kas atbildēs par suņu mocīšanu?”
Dzīvnieku patversme "Labās mājas" paudusi asu kritiku un vērsusies ar sūdzību Rīgas domē par Rīgas pašvaldības policijas rīcību, neuzsākot administratīvā pārkāpuma procesu pret personām, kuru īpašumā konstatēti divi kritiski smagā veselības stāvoklī esoši suņi.
Kā ierakstā "Facebook" informē patversmes pārstāvji, šī gada 10.oktobrī patversmē tika nogādāti divi bezšķirnes suņi, kurus policija izņēma no kāda dzīvokļa Rīgā. Dzīvnieku veselības stāvoklis raksturots kā ārkārtīgi slikts – suņi bija ļoti novājējuši ar ielaistām ādas slimībām.
"Suņu sliktais veselības stāvoklis un noteiktās diagnozes liecināja par to, ka suņiem ilgstoši netika nodrošināta veterinārmedicīniskā aprūpe, kā arī pienācīga kopšana un barošana. Suņa ciešanas niezes dēļ bija tik spēcīgas, ka viens no viņiem nespēja pat uzņemt pārtiku," situāciju raksturo patversmes pārstāvji.
Neraugoties uz acīmredzamajiem labturības pārkāpumiem, Rīgas pašvaldības policijas (RPP) Zemgales pārvalde pieņēmusi lēmumu neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību, norādot, ka likumsargi pārkāpumus nav saskatījuši.
Biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" valdes priekšsēdētāja Astrīda Kārkliņa pauda šoku par šādu lēmumu, uzskatot, ka policija nav pildījusi savus pienākumus. Biedrība ir iesniegusi sūdzību Rīgas domē, kā arī lūgusi Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) iesaisti.
Publiskotā informācija izraisījusi plašu rezonansi sociālajos tīklos, kur iedzīvotāji un eksperti pauž sašutumu par tiesībsargājošo iestāžu vienaldzību.
Latvijas Veterinārārstu biedrības Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadītāja Lita Konopore norāda uz nepieciešamību iestādēm rīkoties stingrāk: "Lai mainītu kopējo attieksmi par labu dzīvniekiem, ar paļaušanos uz karmu ir par maz. Vajag , lai tās iestādes, kā piemēram, policija, prokuratūra un tiesa, kurām ir likumos paredzētā vara sodīt bezatbildīgos un cietsirdīgos īpašniekus, tiešām to darītu. Lai konfiscētu, lai notiesātu u.t.t. Lai citi baidītos tā rīkoties."
Savukārt kāda cita "Facebook" lietotāja vērš uzmanību uz juridisko aspektu, norādot, ka šis gadījums, iespējams, ir krimināli sodāms: "Atbilstoši tiesību doktrīnai, veterinārmedicīniskās palīdzības nesniegšana ir atzīstama par dzīvnieka spīdzināšanu, līdz ar to būtu piemērojama Krimināllikuma 230.panta otrā daļa, proti, Kriminālatbildība par dzīvnieka spīdzināšanu. RPP būtu jāpārsūta materiāli pēc piekritības Valsts policijai nevis jāizbeidz lieta!"
Tikmēr Zane aicina amatpersonas publiski skaidrot savu rīcību: "Tad visām šīm amatpersonām un policija darbiniekiem vajadzētu visas Latvijas priekšā nostāties un paskaidrot kā ar neredzēt šeit pārkāpumus." Viņa piebilst: "Man vienkārši trūkst vārdu, ka var ignorēt acīmredzamo."
Arī Linda uzsver nepieciešamību redzēt pamatojumu: "Ļoti gribētos redzēt lēmuma par atteikšanos uzsākt administratīvo lietu pamatojumu... Jau kurā pēc kārtas amatpersonu bezdarbība."
Reaģējot uz sacelto ažiotāžu un saņemto informāciju, RPP pārstāve Ieva Lukaža-Apalupa portālam Jauns.lv norādīja, ka policija šobrīd ir uzsākusi divus administratīvā pārkāpuma procesus par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpšanu — cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.
"Vienlaikus šobrīd vērtējam arī situācijas risināšanā iesaistīto darbinieku rīcību," piebilda policijas pārstāve.