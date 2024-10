Vainas sajūta par slimību: Svetlanas dzīve ar hereditāro angiodēmu

Pēc diagnozes noteikšanas jutu atvieglojumu, jo beidzot bija rasts skaidrojums mokošajām sāpēm. Turklāt varēju sākt atbilstošu ārstēšanu. Par laimi, ir pieejami medikamenti, kas nomāc slimības izpausmes. Tās ir vēderā injicējamās zāles, kuras izmantoju, kad jūtu tūskas lēkmes tuvošanos, piemēram, mācību stundu laikā, veicot mājas darbus, darbojoties dārzā vai braucot ar auto. Protams, šīs zāles man ir līdzi vienmēr. Man ar šo slimību būs jāsadzīvo visu mūžu, jo medikamenti nomāc lēkmju izraisītās sāpes, bet neārstē, taču esmu pateicīga par to, ka man tās vairs nav jāizdzīvo. Atceros, ka vienā no pēdējām kārtējām lēkmēm es sev pateicu – šī ir pēdējā reize, kad ciešu tādas sāpes, es to vairs nespēju! Biju gatava padoties. Esmu ievērojusi, ka tūsku lēkmes katru gadu kļūst biežākas, tāpēc medikamenti ir kļuvuši par neaizvietojamu glābiņu. Vairākkārt sev atkārtoju, ka slimība nebija ne mana izvēle, ne griba. Tāpēc, neskatoties uz diagnozi, es vienmēr esmu centusies dzīvot pilnvērtīgu dzīvi: izglītot skolēnus, dziedāt korī un ansambļos, doties ceļojumos ar ģimeni gan Eiropā, gan ASV, kā arī izaudzināt meitu un dēlu un rūpēties par mazdēlu, kas sniedz man nenovērtējamu enerģiju.